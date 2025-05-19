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19:44, 19 мая 2025Бывший СССР

Стала известна длительность звонка Трампа Зеленскому

Axios: Звонок Трампа Зеленскому продлился несколько минут
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Звонок президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому накануне разговора с российским лидером Владимиром Путиным продлился всего несколько минут. Об этом сообщает агентство Axios.

Непродолжительность звонка также подтверждает издание «Общественное». Что именно обсуждали стороны, не уточняется.

В украинской прессе также отметили, что после завершения разговора с Путиным Трамп должен снова позвонить Зеленскому.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 19 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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