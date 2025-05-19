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17:17, 19 мая 2025Бывший СССР

Зеленский поговорил с Трампом

Зеленский поговорил по телефону с Трампом до его разговора с Путиным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом перед его разговором с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в телемарафоне «Единые новости» на YouTube-канале ТСН.

Детали разговора пока не известны. RT информирует со ссылкой на Белый дом, что лидер США позвонит Зеленскому повторно после разговора с Путиным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп выступит с заявлением по итогам телефонных переговоров с президентом России. Она также отметила, что Белый дом считает оба разговора «чрезвычайно важными» для разрешения конфликта на Украине.

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