Зеленский поговорил с Трампом

Зеленский поговорил по телефону с Трампом до его разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом перед его разговором с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в телемарафоне «Единые новости» на YouTube-канале ТСН.

Детали разговора пока не известны. RT информирует со ссылкой на Белый дом, что лидер США позвонит Зеленскому повторно после разговора с Путиным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп выступит с заявлением по итогам телефонных переговоров с президентом России. Она также отметила, что Белый дом считает оба разговора «чрезвычайно важными» для разрешения конфликта на Украине.