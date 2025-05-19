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10:49, 19 мая 2025Из жизни

Женщина девять месяцев жила с мумией 272-килограммового сына

В США женщина девять месяцев жила с останками 272-килограммового сына
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В городе Новый Орлеан, США, полиция начала расследование в отношении женщины, жившей в одном доме с останками взрослого сына. Об этом сообщает WDSU.

Соседи Барбары Хейнсворт неоднократно жаловались городским властям на мусор, грызунов и насекомых на территории ее дома. В начале мая они заметили, что ее входная дверь открыта, а вокруг дома бегают куры, и обратились в полицию.

Прибывшие полицейские осмотрели дом Хейнсворт. Внутри все было испачкано куриным пометом, мыши прогрызли дыры в полу, по всем комнатам летали мухи. В ходе обыска полицейские нашли мумию 272-килограммового мужчины. Хейнсворт дома не было, ее поймали позже. На допросе она рассказала, что разлагающийся мужчина — ее сын, которого не стало девять месяцев назад. По словам женщины, он страдал от множества заболеваний.

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Согласно Nola.com, Хейнсворт была признана умственно отсталой. В прошлом она работала врачом, но 10 лет назад лишилась лицензии. До жуткой находки женщине выписали штраф в шесть тысяч долларов (484 тысячи рублей) за причинение неудобства соседям. Пока Хейнсворт не предъявили никаких новых обвинений. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года прожила в доме с останками старшего брата. Следователи считают, что японка не рассказала, что мужчины не стало, чтобы получать его пенсию.

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