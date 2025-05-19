Женщина пережила клиническую смерть и рассказала подробности об увиденном

Жительница США умерла на восемь минут и увидела заполненный цифрами тоннель

Женщина из США пережила клиническую смерть и поверила в бессмертие души. Подробности о своем опыте она рассказала Daily Mail.

25-летняя жительница штата Техас Брианна Лафферти родилась с редким генетическим заболеванием — миоклонической дистонией. Это состояние вызывает болезненные судороги и спазмы, а также проблемы со сном. В 2017 году на фоне гриппа и бессонницы симптомы усилились. Лафферти попала в больницу, где ее сердце перестало биться на восемь минут. Женщина пережила клиническую смерть и пришла в сознание с совершенно иным взглядом на реальность.

«Смерть — это иллюзия, и нашим временем на Земле все не заканчивается», — говорит Лафферти, рассказывая об увиденном. По ее словам, она обнаружила себя в темноте и затем полетела сквозь яркий туннель, «заполненный единицами и нулями». «Не было боли — лишь глубокая ясность и покой», — вспоминает американка. Тоннель привел ее в белую комнату без дверей с цифрами на стенах, а затем — в череду сюрреалистичных пейзажей.

В одном из них странные, но как будто знакомые существа скользили по заснеженным деревьям. Когда она подумала, что не любит снег, сцена сменилась весенним пейзажем. Позже она научилась летать — и врезалась в столб, потеряв руку. Женщина с любопытством наблюдала, как конечность отрастает вновь. В конце пути перед ней возник колючий забор. За ним — гора, ферма и дом. Другие существа прошли сквозь него, а она не смогла. Последней остановкой стала комната, где семь могущественных существ вручили ей свиток. Но прежде чем развернуть его, она очнулась в палате.

Ей казалось, что прошли месяцы. После «возвращения» Лафферти начала работать в качестве духовного гида, помогая другим справляться с хроническими заболеваниями и проходить духовную трансформацию.

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