Мужчина рассказал о видениях ада во время операции под наркозом

В США мужчина попытался покончить с собой и рассказал об увиденном аде

В штате Калифорния, США, мужчина восстановился после тяжелой операции под наркозом и вспомнил о путешествии в ад. О странных видениях он рассказал в интервью Daily Mail.

В сентябре 1998 года Стив Канг под действием наркотиков решил, что одержим злым духом, и попытался закончить свою жизнь. Врачи успели его спасти. Вскоре он с серьезными ранами оказался на операционном столе. Тогда, по словам Канга, он и попал в ад.

Мужчина рассказал, что в том мире не было ни одной травинки, лишь каменистый пол. Вокруг он увидел лишь скалы пурпурно-красного цвета. Как объяснил Канг, он был там не один. Рядом с ним находилось множество таких же душ, и все они вместе испытывали страх, вину и стыд. «Просто оказываешься в этой агонии, при этом не имея возможности общаться с другими», — вспомнил он.

Канг рассказал и о встрече с демонами, которые стояли в плащах и молча наблюдали за страданиями душ. По его словам, путешествие длилось около 20 минут, однако врачи сообщили, что он не приходил в сознание восемь часов. Переживая о мужчине, его мать попросила молиться о нем. Канг уверен, что именно молитвы сотворили чудо, благодаря которому он выжил. Это вдохновило его стать пастором церкви.

Канг признался, что до сих пор не может забыть об увиденном, настолько сильно ад ужаснул его. «Мне кажется, я даже не хочу, чтобы Ким Чен Ир или Гитлер попали туда. Я не хочу, чтобы мои злейшие враги отправились туда», — заявил он.

Ранее женщина по имени Эмбер Кавано рассказала, что попала на тот свет из-за инсульта и приняла тяжелое решение вернуться к жизни. «Стоя на траве, я могла чувствовать все: каждое растение, каждую травинку, каждую каплю воды, молекулу; все как бы сияло светом Божьим», — описала загробный мир она.

