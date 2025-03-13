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08:16, 13 марта 2025Из жизни

Женщина пережила два инсульта и рассказала о путешествии на тот свет

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Женщина по имени Эмбер Кавано рассказала, что попала на тот свет из-за инсульта и приняла тяжелое решение вернуться к жизни. Об этом пишет Daily Mail.

В декабре 2021 года Кавано пережила два инсульта подряд. Прибывшие врачи сообщили, что повреждения мозга необратимы, но решили дать ей шанс и экстренно доставили на вертолете в специализированную больницу. По словам Кавано, в вертолете и произошло ее путешествие в загробный мир.

Как рассказывает женщина, она попала в залитый солнцем цветочный сад. Там стояла беседка и гуляли ее домашние животные и близкие люди. Она же якобы выглядела на 25 лет — у нее не было ни шрамов, ни признаков старения.

«Стоя на траве, я могла чувствовать все: каждое растение, каждую травинку, каждую каплю воды, молекулу; все как бы сияло светом Божьим», — описала тот свет Кавано. По ее словам, в саду она не чувствовала со стороны какое-то осуждение или восхищение. С тех пор она убеждена, что на том свете людей не ждут ни наказание, ни вознаграждение.

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По словам Кавано, в загробном мире она познакомилась с «духовными наставниками», которые общались с ней телепатически. Они и сказали женщине, что у нее есть выбор: вернуться к жизни или остаться здесь. Переживая за семью, она выбрала возвращение.

Кавано отметила, что врачи считают ее случай чудом. При настолько серьезных повреждений мозга она должна была лишиться способности ходить и говорить, но у нее эти функции организма восстановились.

Женщина признает, что ей нечем доказать свои слова о том свете, однако она не отказывается от них. «Это было реальнее моей жизни», — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель города Ноттингем, Великобритания, пережил остановку сердца в 65 лет и увидел тот свет. По словам мужчины, он попал в прекрасный сад и встретил там родных и близких.

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