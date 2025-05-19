Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 19 мая 2025Из жизни

Женщина рассказала о работе учительницей секса для девственников

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

52-летняя жительница Лондона рассказала, что учит девственников сексу ради их ментального здоровья. Об этом пишет Daily Mail.

Кэли Миллер заявила, что работает не проституткой, а секс-суррогатом, то есть помогает людям решать их проблемы в сексуальной жизни вместе с психотерапевтом. Она учит заниматься сексом девственников-мужчин, проводит мастер-классы для девственниц и помогает испытать сексуальное удовлетворение инвалидам.

«Я не ношу макияж или сексуальное нижнее белье. Я не красуюсь, я не делаю то, что хочет клиент — я предоставляю терапевтическую услугу», — объяснила Келли. По словам женщины, ее работа — часть психотерапии, которую должны проходить люди, страдающие от проблем в интимной жизни.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Как отмечает Кэли, оставаться девственником во взрослом возрасте может быть опасным. По ее словам, это вселяет в людей чувство страха и стыда, они абстрагируются от общества и иногда даже оказываются на грани самоубийства. Женщина заявила, что хочет решить эту проблему, поэтому считает, что суррогатный секс должен регулироваться законом.

Ранее сообщалось, что порномодель Ками Стрела решила помогать молодым мужчинам лишаться девственности. «На мой взгляд, такая связь может благотворно повлиять на самооценку, и, если все сделано правильно, ее можно даже назвать терапией», — объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

    Макрон призвал Путина согласиться на прекращение огня на Украине

    Число компаний с китайским капиталом в России взлетело

    Пожилая пара поделилась необычным способом сделать сексуальную жизнь ярче

    Российская школьница попала в реанимацию после слов о весе

    Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

    Леонков предположил летнее наступление ВС России

    Боевики «Айдара» сбежали с позиций у границы с Днепропетровской областью

    Названа новая линия фронта в конфликте на Украине

    Бездомный надругался над шестилетней девочкой на российском кладбище и получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости