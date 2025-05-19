Жителей Ленобласти оштрафовали на миллионы рублей за неправильно выброшенный мусор

Жителей Ленобласти оштрафовали на 14,8 млн руб. за неправильно выброшенный мусор

В 2024 году жителей Ленинградской области суммарно оштрафовали на 14,8 миллиона рублей за неправильно выброшенный мусор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Власти региона добились таких результатов, используя камеры фото- и видеофиксации. Благодаря использованию новой технологии в прошлом году удалось поймать в три раза больше нарушителей. Всего было заснято 728 видео, по которым выписали штрафы за 546 нарушений. Всего за год нарушители оплатили 5,4 миллиона рублей в течение 20 дней после назначения штрафа (с учетом скидки в размере 50 процентов).

Губернатор области Александр Дрозденко подчеркнул, что в сфере обращения с отходами должна быть система жесткого контроля и неотвратимости наказания. Он уверен, что порядок наступит только тогда, когда люди начнут понимать, что за незаконные свалки их ждет штраф.

Ранее российским дачникам напомнили, что их могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли, а также наличие животных, запрещенных для разведения. За несоблюдение правил обращения с мусором грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.