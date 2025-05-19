Живущий в России журналист-иноагент высказался об уехавших коллегах

Венедиктов заявил, что покинувшие Россию журналисты испытывают душевную боль

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) высказался об уехавших из России коллегах. В интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube, он заявил, что эмигранты испытывают душевную боль.

Живущий в Москве журналист признался, что с трепетом относится к тем, кто покинул Россию, даже если они критикуют его работы или резко высказываются о стране.

«Я понимаю, какая это (эмиграция — прим. «Ленты.ру») рана. Я читаю их посты друг к другу, и я понимаю, что люди скрывают свои раны. И во многих их агрессия — это оттого, что раненые души», — выразил мнение спикер.

Экс-главред добавил, что некоторые эмигранты обустраивают свою жизнь за границей исходя из мысли, что они никогда не смогут вернуться в РФ.

Ранее Венедиктов оценил перспективу эмиграции. Он заявил, что не хотел бы жить нигде, кроме России.