Звезда «Битвы экстрасенсов» высказался о приходящих на кастинг в шоу словами «был в шоке»

Звезда «Битвы экстрасенсов» Шепс: Многие приходят на кастинг в шоу ради денег

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Олег Шепс резко высказался об участниках кастинга в программу. В интервью, запись которого доступна на YouTube, он заявил, что многие из них приходят туда только ради славы и денег.

«Много магов ряженых, которые хотят славы, денег, я видел таких почти 200 человек на своем кастинге в "Битву экстрасенсов". Я был просто в шоке, некоторые были хуже, чем объявления в газете от какой-нибудь бабы Нюры», — возмутился звезда шоу.

Ранее сообщалось, что ведущий проекта «Антимагия» о разоблачении экстрасенсов на телеканале «Че!» Павел Симанович раскрыл секрет гипнотизеров, которые якобы вводят в транс клиентов. По его словам, гипнотизер может проследить за поведением зрителей в зале и выбрать самого внушаемого человека.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и родной брат медиума Александра Шепса, который выиграл в 14-м сезоне проекта. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности, помочь людям и посоревноваться со старшим братом Александром.