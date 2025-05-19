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15:49, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club рассказал о преимуществе российских клоунов перед американскими

Алексей Смирнов назвал российских клоунов нормальными в отличие от американских
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @el_ba_aranova / YouTube

Российский комик, звезда Comedy Club и режиссер Алексей Смирнов, известный как Смирняга, назвал преимущество российских клоунов перед американскими. Об этом он рассказал в выпуске подкаста «Страхи», опубликованном на YouTube-канале.

По словам Смирнова, оно заключается в том, что российские клоуны не вызывают страха. «Я не боюсь клоунов. Я только из каких-то американских фильмов узнал про фобию клоунов. Наши клоуны нормальные, все из "Денискиных рассказов" нормальные, а эти, ну, какие-то [странные]», — отметил юморист.

Также Смирнов поделился воспоминанием о старом американском фильме ужасов, в котором по сюжету клоуны заманивали детей в специальные коконы, а затем пили их кровь с помощью трубочек. Комик предположил, что в те времена сценаристы легко могли воплотить подобного рода идеи на экране, не задумываясь о последствиях.

Ранее Смирнов поделился историей о том, как члену его команды КВН разбили голову на сцене. По словам комика, в студенчестве во время участия в КВН члены его команды решили драться по-настоящему в номерах, где по сюжету должна произойти потасовка.

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