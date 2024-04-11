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09:15, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club рассказал о драках в КВН

Комик Алексей Смирнов рассказал, что в КВН члену его команды разбили голову
Алексей Смирнов (в центре)

Алексей Смирнов (в центре). Кадр: Labelsmart.Подкасты / vk.com

Российский комик, звезда Comedy Club и режиссер Алексей Смирнов, известный как Смирняга, заявил, что однажды члену его команды КВН разбили голову на сцене. Историей о травме он поделился в шоу «Мне смешно», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Смирнова, в студенчестве во время участия в КВН члены его команды решили драться по-настоящему в номерах, где по сюжету должна произойти потасовка. По сценарию одного из таких юмористы изображали членов музыкальной группы «КГБ», которые соперничали друг с другом.

«Мы начинали друг друга реально лупить, какая-то драка [происходила]. Я прямо прыгал двумя ногами. И мы чуваку разбили голову микрофоном», — рассказал Смирнов и добавил, что у пострадавшего пошла кровь и ему пришлось наложить швы. Комик также пояснил, что ему и другим участникам команды казалось, что подобные неожиданные повороты в выступлениях вызывают смех.

Ранее сообщалось, что популярный российский юморист и телеведущий, экс-участник КВН Дмитрий Хрусталев рассказал о заработке на первых гастролях. Он заявил, что за первый месяц гастролей с «Клубом веселых и находчивых» получил 1100 долларов.

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