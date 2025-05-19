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09:10, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу рассказал о состоянии после операции по удалению опухоли

Звезда реалити-шоу Тайлер Генри перенес операцию по удалению опухоли мозга
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Известный медиум и звезда реалити-шоу «Жизнь после смерти с Тайлером Генри» Тайлер Генри заявил, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. О своем состоянии он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Генри сообщил, что хорошо перенес хирургическое вмешательство. «Операция на мозге прошла успешно! Прогноз отличный, невероятный медицинский персонал, и я очень благодарен, что рядом моя семья», — отметил он.

Также он рассказал, что уже не первый раз переносит подобную операцию, и в шутку подчеркнул, что удалили именно опухоль, а не мозг. По словам Генри, ближайший месяц он будет соблюдать постельный режим, но скоро планирует вернуться к работе.

Ранее известная британская телеведущая и актриса Давина Макколл впервые появилась в эфире телевидения после перенесенной операции на головном мозге. Макколл заявила, что счастлива вернуться на работу и делать то, что она любит.

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