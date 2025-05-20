Бритни Спирс случайно обнажила грудь в новом видео

Американская певица Бритни Спирс оконфузилась в новом откровенном видео. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в перчатках и прозрачном платье длины мини, сквозь ткань которого просвечивали трусы голубого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что наряд оформлен бежевыми вставками и кружевами на животе.

Во время позирования знаменитость решила поправить прическу. Она подняла руки и случайно продемонстрировала зрителям обнаженную грудь.

В апреле Бритни Спирс также опубликовала откровенное фото. Тогда артистка поделилась снимком в приспущенных трусах.