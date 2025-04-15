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10:17, 15 апреля 2025Ценности

Бритни Спирс приспустила трусы на новом фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: face to face / Globallookpress.com

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица позировала перед камерой в прозрачном нижнем белье, оформленном черными кружевами. На размещенном кадре видно, что комплект состоит из бюстгальтера с белыми вставками и трусов, которые знаменитость приспустила.

Фото: @britneyspears

Внешний вид артистки дополнили красные браслеты, высокая пышная прическа и яркий макияж.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс снялась с голой грудью на пляже.

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