Бритни Спирс приспустила трусы на новом фото

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица позировала перед камерой в прозрачном нижнем белье, оформленном черными кружевами. На размещенном кадре видно, что комплект состоит из бюстгальтера с белыми вставками и трусов, которые знаменитость приспустила.

Фото: @britneyspears

Внешний вид артистки дополнили красные браслеты, высокая пышная прическа и яркий макияж.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс снялась с голой грудью на пляже.