Бритни Спирс оголила грудь на пляже

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась откровенным фото с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица запечатлела себя на камеру с голой грудью и чокером, украшенным искусственным цветком. Кроме того, на ней были солнцезащитные очки, оформленные черными линзами, и золотые серьги.

Фото: @britneyspears

«Целый день голая на пляже!» — подписала знаменитость снимок, который набрал 101 тысячу лайков.

Ранее сообщалось, что нижнее белье певицы Бритни Спирс продали на аукционе почти за 7 миллионов рублей.