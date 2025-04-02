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19:45, 2 апреля 2025Ценности

Нижнее белье Бритни Спирс продали на аукционе почти за 7 миллионов рублей

Бюстгальтер и трусы певицы Спирс продали на аукционе за 6,6 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нижнее белье американской певицы Бритни Спирс продали на аукционе почти за 7 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Julien's.

Участникам торгов предложили к покупке бежевый сценический наряд, состоящий из бюстгальтера и трусов, декорированных многочисленными стразами разной величины и формы. В комплект также вошли нарукавники из аналогичного материала.

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Стартовая цена изделий составила 800 долларов (67 тысяч рублей). По прогнозам экспертов, за данный лот могли заплатить от 6 до 8 тысяч долларов (505–670 тысяч рублей). Отмечается, что итоговая цена за предложенный товар составила 78 тысяч долларов (6,6 миллиона рублей).

В марте наряд певицы Шер продали на аукционе за миллионы рублей. Так, на торги был выставлен черный прозрачный комбинезон 78-летней исполнительницы.

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