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18:48, 31 марта 2025Ценности

Наряд певицы Шер продали на аукционе за миллионы рублей

Комбинезон певицы Шер продали на аукционе Julien's за 14,5 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Cher / YouTube

Наряд американской певицы армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известной как Шер, продали на аукционе за миллионы рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Julien's.

Так, на торги был выставлен черный прозрачный комбинезон 78-летней исполнительницы, декорированный стразами. В комплект также входила черная кожаная куртка. Известно, что впервые в таком образе Шер появилась в клипе в 1989 году.

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Стартовая цена лота составляла 10 тысяч долларов (799 тысяч рублей). По оценкам экспертов, ожидалось, что наряд продадут за 60-80 тысяч долларов (4,7-6,4 миллиона рублей). Однако в действительности изделия выкупили за 162,5 тысячи долларов (14,5 миллиона рублей).

В ноябре 2024 года новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети. Папарацци запечатлели звезду во время прогулки по Нью-Йорку, США.

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