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11:48, 20 мая 2025Силовые структуры

ФСБ пресекла поставки почти двух тонн кокаина в Европу

ФСБ пресекла поставки 1,8 тонны кокаина стоимостью 6 млрд рублей в Европу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ФСБ пресекла поставки 1,8 тонны кокаина стоимостью шесть миллиардов рублей в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, речь идет о двух транзитных поставках наркотиков из Латинской Америки в Европу.

По данным правоохранителей, установлено, что в марте 2025 года работавшие в интересах европейской преступной группировки украинец и получивший в 2022 году российское гражданство его подельник должны были вывезти из России в страны Евросоюза (ЕС) особо крупную партию кокаина. Они были задержаны с поличным. Сотрудники ФСБ изъяли у них одну тысячу 110 килограмм наркотиков. Кроме того, в апреле 2025 года двое граждан одной из стран Латинской Америки приехали в Россию для того, чтобы подготовить к отправке в ЕС 725 килограмм кокаина. Они также были задержаны. Силовики изъяли у них партию запрещенных веществ оптовой стоимостью не менее шести миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники ФСБ и МВД задержали распространявших через интернет наркотики людей.

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