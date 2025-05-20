В России сотрудники ФСБ и МВД задержали распространявших через интернет наркотики людей

ФСБ и МВД задержали семь человек, распространявших через интернет наркотики

В России сотрудники ФСБ и МВД задержали распространявших через интернет наркотики людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлены обвинения по статьям 33 («Виды соучастников преступления»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудниками ФСБ, МВД и Следственного комитета (СК) России были задержаны семь участников преступного сообщества, которые обеспечивали работу одного из маректплейсов, распространявшего наркотические вещества в теневом сегменте интернета.

Сотрудники одной из IT-компаний обеспечивали сообщникам стабильную работу их онлайн-площадки. Они защищали ее от блокировок, взлома и других атак. Для этого использовались современные решения. Также в ходе проведенной работы установлены члены организации, занимавшиеся сервисом по обмену криптовалюты и принимавшие платежи за наркотические средства.

В восьми регионах сотрудники полиции провели 28 обысков по местам проживания и коммерческих помещениях, используемых подозреваемыми. Изъята техника, документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Устанавливаются все причастные к деятельности преступной группы.

Ранее сообщалось, что в России пресекли деятельность крупной сети нарколабораторий с 2,6 тонны вещества.