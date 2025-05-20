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18:59, 20 мая 2025Экономика

«Газпром» решил избавиться от санаториев на Кубани и Ставрополье

«Газпром» захотел продать четыре санатория на Кубани и Ставрополье
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Компания «Газпром» захотела избавиться от нескольких санаториев, которые находятся на территории Краснодарского и Ставропольского краев. О соответствующих планах написала пресс-служба организации в Telegram-канале.

Речь идет о санатории «Голубая горка» в Хостинском районе Сочи, оздоровительном центре «Санаторий "Юг"» в Лазаревском районе, лечебно-профилактической базе «Голубая волна» на черноморском побережье в 25 километрах от Новороссийска и пансионате «Факел» в Кисловодске. Помимо этого, компания намерена продать детский оздоровительный центр «Спутник» в Башкирии у подножия горы Зиргантау, базу отдыха «Голубой факел» в Новгородской области на территории Валдайского национального парка и спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» на особо охраняемой природной территории «Красный Бор» возле Смоленска. «Указанное имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на электронной торговой площадке Общества с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ" с привлечением ООО ЭТП ГПБ в качестве организатора торгов», — сказано в публикации.

В марте стало известно, что «Газпром» захотел продать здание в стиле итальянского палаццо в центре Петербурга и другую элитную недвижимость по причине убытков.

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