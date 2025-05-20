Генерал США призвал готовиться к войне с Китаем на своей территории

Reuters: Военные США опасаются ударов Китая по объектам ВПК и инфраструктуры

Военные США опасаются ударов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуры на территории страны в случае вооруженного конфликта между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил бригадный генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Даг Уикерт, передает Reuters

«Если эта война случится, она случится здесь. Она придет к нам. Вот почему мы ведем этот разговор», — подчеркнул военный на совещании на авиабазе Эдвардс.

Уикерт призвал власти округов штата Калифорния готовиться к возможным ударам НОАК по близлежащим объектам американского ВПК, в частности, по заводам авиаконцерна Northrop Grumman. Генерал заявил, что такой сценарий возможен в случае провала сдерживания Пекина военными средствами. По его словам, ключом к сдерживанию Китая являются расположенные на базе новейшие стратегические бомбардировщики B-21 Raider.

Reuters также указало на опасения американских военных и чиновников возможной операцией НОАК на Тайване в срок до 2027 года. Отмечается, что командование ВВС США восстанавливает построенные еще во время Второй мировой войны аэродромы на Филиппинах и в западной части Тихого океана для размещения небольших групп авиации.

Ранее востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков оценил в разговоре с «Лентой.ру» вероятность войны между Китаем и Тайванем. Он пояснил, что Китаю необходимо подгадать момент, в который ни одна из больших держав не сможет вмешаться в этот конфликт.