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16:51, 20 мая 2025Мир

Глава МИД Польши допустил введение более жестких санкций против России

Сикорский: Если не будет перемирия, ЕС может принять пакет жестких санкций
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

Если по итогам переговоров не будет перемирия на Украине, Европейский союз (ЕС) может принять пакет более жестких санкций против России. Такой сценарий допустил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Onet.

По его словам, если президент США Дональд Трамп решит, что Россия играет с ним в кошки-мышки и перемирия не будет, то «можно принять жесткий пакет санкций», предложенный сенатором США Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Если это произойдет, то мы как Европейский Союз не должны быть хуже», — заявил он. Дипломат добавил, что страны ЕС также должен инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет «неиспользованные мощности, например, для производства беспилотников».

Ранее сенатор-республиканец Грэм встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и ознакомил их с законопроектом «разгромных санкций» против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы. Законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.

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