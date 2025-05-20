Пустыню Гоби решили озеленить

Власти Монголии решили поставить пустыню Гоби на службу «зеленой» энергетике

Пустыню Гоби, расположенную в Центральной Азии, решили поставить на службу «зеленой» энергетике. Соответствующие планы огласили в правительстве Монголии.

Местные власти нацелены превратить третью по величине пустыню в мире в промышленный регион с акцентом на развитие «зеленой» энергетики. В рамках 33 крупных проектов будут приняты меры по озеленению Гоби и смягчению пыльных бурь. В частности, в кабмине намерены усовершенствовать автомагистраль Улан-Батор — Замын-Ууд на границе с Китаем. Кроме того, на погранпереходах на территории пустыни планируется возвести лаборатории для проверки ввозимых через границу товаров. Завершение работ намечено на 2040 год.

Такая стратегия, как рассчитывают в монгольском правительстве, позволит наладить металлургическую и химическую промышленность в регионе, что в итоге повысит качество жизни населения. На данный момент большую часть бюджета страны обеспечивает добыча коксующегося угля, плавикового шпата и других полезных ископаемых.

Ранее Китай объявил о запуске строительства солнечных и ветряных электростанций в пустынях. В планах республики вырабатывать 400 гигаватт электричества для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.