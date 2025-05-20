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14:25, 20 мая 2025Россия

Госдума приняла закон об ужесточении контроля за мигрантами в Москве

Спикер ГД Володин: Принят закон об ужесточении контроля за мигрантами в Москве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Госдума приняла закон, которым вводится эксперимент, в рамках которого введут дополнительные меры контроля за мигрантами в Москве и Московской области. О принятии документа сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram.

Как рассказал парламентарий, в рамках ужесточения контроля закон обязывает мигрантов регистрироваться по месту нахождения, сдавать отпечатки пальцев и проходить биометрическое фотографирование. Также, по словам Володина, власти будут следить за геолокацией мобильных устройств мигрантов.

«Принятый механизм позволит (...) усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений», — написал в блоге Володин.

Об ужесточении контроля въезда мигрантов в Россию через аэропорты Москвы сообщалось еще в конце 2024 года. Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эксперимент предполагает создание цифрового профиля мигранта, в котором будут содержаться в том числе и биометрические данные. Также въезжающим на территорию страны будет выдаваться электронная карта мигранта.

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