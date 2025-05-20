Госсекретарь США высказался о поставках оружия Украине

Госсекретарь Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

США не прекращали поставки оружия Украине, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи нет. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале Государственного департамента.

«Эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие», — сказал Рубио.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США госсекретаря спросили, готова ли администрация президента США Дональда Трампа запросить средства на новый пакет военной помощи Киеву. Рубио ответил, что это решение будет принимать Белый дом.

Ранее стало известно, что через неделю после начала второго срока президентства в США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об этом американского лидера.