Стало известно секретное решение Пентагона по Украине

Reuters: Хегсет приостановил поставку оружия Украине, не уведомив Трампа

Через неделю после начала второго срока президентства в США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об этом американского лидера. В течение недели поставки были возобновлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Были отменены 11 рейсов, груженых артиллерийскими снарядами и другим оружием и направлявшихся на Украину. (...) Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о приказе Хегсета также не знали и другие высокопоставленные должностные лица национальной безопасности США.

3 февраля сообщалось, что поставки оружия на Украину были возобновлены после краткосрочной приостановки. По словам одного из американских чиновников, внутри администрации сохраняются разногласия относительно того, в какой мере США должны продолжать военную поддержку Киева за счет собственных запасов.