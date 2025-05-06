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15:03, 6 мая 2025Мир

Стало известно секретное решение Пентагона по Украине

Reuters: Хегсет приостановил поставку оружия Украине, не уведомив Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Через неделю после начала второго срока президентства в США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине, не уведомив об этом американского лидера. В течение недели поставки были возобновлены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Были отменены 11 рейсов, груженых артиллерийскими снарядами и другим оружием и направлявшихся на Украину. (...) Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о приказе Хегсета также не знали и другие высокопоставленные должностные лица национальной безопасности США.

3 февраля сообщалось, что поставки оружия на Украину были возобновлены после краткосрочной приостановки. По словам одного из американских чиновников, внутри администрации сохраняются разногласия относительно того, в какой мере США должны продолжать военную поддержку Киева за счет собственных запасов.

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