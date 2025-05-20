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15:59, 20 мая 2025Мир

ЕС обвинил музей в Крыму в подрыве целостности Украины

ЕС ввел санкции против музея «Херсонес» под предлогом угроз безопасности Украины
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках 17-го пакета антироссийских мер под предлогом угроз безопасности Украины. Санкционный список опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов ЕС.

«Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — утверждается в обосновании решения Совета ЕС.

Согласно решению Евросоюза, санкционные меры предусматривают ограничения на деловую активность в странах объединения, а также на приобретение и размещение активов внутри ЕС. В обосновании также утверждается, что санкционные меры вводятся с целью «снижения способности России вести боевые действия».

Как полагают еврочиновники, после присоединения Крыма к России в 2014 году музей якобы «активно подрывал» культурное наследие Украины, продвигая пророссийские нарративы относительно культурного значения артефактов и мест раскопок. На территории Херсонеса в 988 году принял крещение князь Владимир. В 2013 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в декабре 2014 года на территории древнего города был создан Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Ранее Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Как заявила верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ограничения направлены в том числе против 200 танкеров.

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