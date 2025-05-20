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12:44, 20 мая 2025Мир

Утвержден 17-й пакет антироссийских санкций ЕС

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров», — написала евродипломат, не уточнив, под какими флагами ходят попавшие под новые ограничительные меры танкеры.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что власти ЕС разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа.

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