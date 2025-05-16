ЕС введет новые санкции против «Северных потоков»

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против «Северных потоков»

Руководство Евросоюза разрабатывает новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», хотя ни по одному из них не ведутся поставки газа. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, такие ограничительные меры поспособствуют большему давлению на Россию. В очередной санкционный пакет включат большее число судов теневого флота, с помощью которого российские нефтяники обходят введенные ограничения, и снижение потолка цен на нефть, в настоящее время составляющего 60 долларов за баррель.

Кроме того, фон дер Ляйен пообещала новые санкции в отношении российского финансового сектора, но не уточнила, о чем идет речь. Заявление было сделано перед саммитом Европейского политического сообщества.

Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо объяснила, что санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» консорциума Nord Stream 2 могут ввести для того, чтобы инвесторы не рассматривали даже возможности участия в нем. В начале недели она уточнила, что конкретных предложений по этой теме пока нет.

Газопровод «Северный поток — 2» не сертифицирован в Германии. После взрыва осенью 2022 года у него уцелела только одна нитка (у сертифицированного «Северного потока» разрушены обе нитки), но Россия неоднократно заявляла, что готова начать поставки по ней.

Западные СМИ ранее сообщали, что такой идеей заинтересовалась американская сторона, но только с условием, что контролировать поставки будут США. Одним из вариантов считается приобретение газопроводов американским инвестором. Переговоры по этому поводу подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.

