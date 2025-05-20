Хинштейн объявил об уходе с должности еще одной курской чиновницы

Хинштейн сообщил об отставке главы избиркома Курской области Малаховой

Врио главы Курской области Александр Хинштейн объявил об отставке еще одной курской чиновницы. Об этом он написал в Telegram.

Речь идет о главе областного Избиркома Татьяне Малаховой. Ее отставка связана с переходом на другую работу, уточнил врио главы региона.

Накануне Хинштейн встретился с Малаховой и пожелал ей успехов на новом месте, а также вручил ей почетную грамоту. Новое место работы чиновницы не раскрывается.

В конце апреля в отставку подал заместитель Хинштейна Константин Поляков. Он оставил занимаемую должность по собственному желанию, уточнил врио главы региона.