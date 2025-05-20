Хинштейн объявил об уходе с должности еще одной курской чиновницы

Врио главы Курской области Александр Хинштейн объявил об отставке еще одной курской чиновницы. Об этом он написал в Telegram.
Речь идет о главе областного Избиркома Татьяне Малаховой. Ее отставка связана с переходом на другую работу, уточнил врио главы региона.
Накануне Хинштейн встретился с Малаховой и пожелал ей успехов на новом месте, а также вручил ей почетную грамоту. Новое место работы чиновницы не раскрывается.
В конце апреля в отставку подал заместитель Хинштейна Константин Поляков. Он оставил занимаемую должность по собственному желанию, уточнил врио главы региона.