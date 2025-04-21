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11:23, 21 апреля 2025Россия

Заместитель Хинштейна ушел в отставку

Врио замгубернатора Курской области Поляков покинул свой пост
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Константина Полякова

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Константин Поляков ушел в отставку. Об этом сообщил руководитель приграничного российского региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

«По собственному желанию, по своей инициативе от должности врио заместителя губернатора освобожден Поляков Константин Олегович. Он написал заявление о расторжении с ним контракта», — сказал губернатор.

Хинштейн ранее заявил о необходимости «коррупционного очищения власти» в Курской области. Комментируя арест своего предшественника Алексея Смирнова, он добавил, что в регионе еще с большей силой предстоит провести очищение рядов власти.

7 апреля должность покинул мэр Курска Игорь Куцак. Он принял такое решение по собственному желанию — Хинштейн рассказал, что пытался уговорить Куцака остаться на посту, однако у него не получилось. Новым руководителем Курска назначили Сергея Котлярова.

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