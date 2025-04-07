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10:40, 7 апреля 2025Россия

Мэр столицы российского региона объявил об уходе с должности

Мэр Курска Куцак заявил об уходе с должности по собственному желанию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Игорь Куцак

Игорь Куцак . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр столицы Курской области, Курска, Игорь Куцак, объявил об уходе с должности. Об этом сам чиновник рассказал на заседании правительства региона, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

Мэр объяснил решение накопившимися вопросами семейного характера.

«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами (...) Здесь (в семейных вопросах) необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак.

По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, он пытался уговорить чиновника остаться на посту, однако у него не получилось.

Ранее сообщалось об увольнении сразу нескольких заместителей Хинштейна, а также вызвавшей гнев курян главы Кореневского района Курской области Марины Дегтяревой.

ЖЗЛ
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