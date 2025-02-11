В Курской области уволился третий за три недели заместитель Хинштейна

Хинштейн сообщил об увольнении врио замгубернатора Курской области Денисова

В Курской области уволился временно исполняющий обязанности (врио) заместителя губернатора Роман Денисов. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, вице-губернатор покинул пост с 11 февраля по собственному желанию. Соответствующие документы уже подписаны. «Основной функционал Романа Юрьевича будет возложен на врио замгубернатора по строительству Владимира Базарова», — написал Хинштейн.

Базаров стал третьим заместителем врио губернатора Курской области, покинувшим пост за последние три недели. Так, 27 января стало известно об увольнении председателя правительства Алексея Дедова в связи с переходом на новое место работы. А 21 января пресс-служба регионального правительства сообщила об отставке врио замгубернатора Сергея Стародубцева, отвечавшего за лесное хозяйство и агропромышленный комплекс. Чиновник покинул пост по состоянию здоровья.

28 января Хинштейн сообщил, что кабмин Курской области возглавил бывший глава правительства республики Карелия Александр Чепик.