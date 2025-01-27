В Курской области уволился второй заместитель Хинштейна за неделю

Хинштейн сообщил об увольнении врио замгубернатора Курской области Дедова

В Курской области с поста временно исполняющего обязанности (врио) первого заместителя губернатора — председателя правительства уволился Алексей Дедов. Об этом сообщил врио главы субъекта Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, Дедов подал заявление об уходе в связи с переходом на новое место работы.

Это уже второй заместитель Хинштейна, уволившийся за неделю. 21 января пресс-служба регионального правительства сообщила об отставке врио замгубернатора Курской области Сергея Стародубцева, отвечавшего за лесное хозяйство и агропромышленный комплекс. Чиновник покинул пост по состоянию здоровья.

27 января Хинштейн отчитал врио министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко за озвученную им сумму ущерба, который нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) приграничью. Глава региона объявил чиновнику взыскание, подчеркнув, что до окончания боев рано давать оценки.

До этого Хинштейн возмутился поездкой курской чиновницы Ирины Мусьял в Индию, назвав неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России». В ответ Мусьял заявила, что согласовывала отпуск с врио губернатора, а также называла руководству страну, которую собирается посетить. После этого глава региона опубликовал скан-копию подписанного им заявления чиновницы, а также анонсировал новые правила выезда за рубеж для курских госслужащих .