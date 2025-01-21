Курская чиновница ответила Хинштейну, возмущенному ее поездкой в Индию. Женщина заявила, что он сам подписал ей отпуск

Курская чиновница Мусьял заявила, что Хинштейн знал о ее отпуске в Индии

Временно исполняющая обязанности (врио) министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила, что ее отпуск за границей был согласован с врио главы региона Александром Хинштейном. По словам женщины, она также сообщила руководству о том, что собирается поехать в Индию.

Чиновница объяснила, что не имеет доступа к секретной информации. В связи с этим, продолжила Мусьял, она не обязана согласовывать выезды за пределы России. Однако, добавила чиновница, она уведомила начальство о планах посетить дружественную России страну.

Мой отпуск был согласован врио губернатора с 9 января 2025 года по 24 января 2025 года. Распоряжение об отпуске было подписано врио губернатора Курской области 25.12.2024. Да, я посещала Индию и 20-го января уже была на территории РФ Ирина Мусьял врио министра по охране объектов культурного наследия Курской области

Мусьял рассказала, что в Индии с особым интересом посещала объекты культурного наследия, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Она также сообщила, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине вместе с близкими оказывает помощь российским военным и жителям приграничья.

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Хинштейн отчитал Мусьял за поездку за границу

Хинштейн посвятил Мусьял несколько постов в своем Telegram-канале. Он раскритиковал решение чиновницы отправиться в отпуск «в сегодняшних условиях», поделился рассказом о вызванном его словами резонансе, а также спросил у подписчиков об одобрении своих действий.

«Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия? Формально она не должна согласовывать свой выезд за пределы России. Но в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может», — высказался Хинштейн.

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Он обратил внимание, что правительство живет и работает в регионе, который ведет боевые действия. Врио губернатора приграничного региона заявил, что не понимает, как можно ехать отдыхать за рубеж, когда Курская область не освобождена.

Хинштейн также объяснил, что был возмущен не самим фактом поездки Мусьял в Индию, а тем, что он узнал об этом на заседании правительства. «Не от самой Мусьял до того, как она пересекла российскую границу», — подчеркнул политик.

Глава региона добавил, что никаких мер к чиновнице принято не будет, так как формально она ничего не нарушила.

Курских чиновников предупредили об опасности

После вышеописанного случая Хинштейн предупредил чиновников, уезжающих в отпуск за рубеж, об опасностях.

Он назвал неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне СВО и «гибридной войны против России».

Политик подчеркнул, что для региональных чиновников, желающих посетить другие страны, будет разработан специальный порядок подачи уведомления об этом. «Это делается в том числе и с точки зрения безопасности самих государственных и муниципальных служащих. Потому что, находясь за рубежом, они могут стать объектами провокаций и каких-либо враждебных действий», — пояснил Хинштейн.