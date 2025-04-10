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10:58, 10 апреля 2025Россия

Назван новый мэр Курска

Исполняющим обязанности мэра Курска назначили Сергея Котлярова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Исполняющим обязанности мэра Курска назначили Сергея Котлярова. Такое решение приняли депутаты Курского городского собрания, сообщил председатель городского собрания Владимир Токарев, передает ТАСС.

Подавший в отставку мэр города Игорь Куцак назвал преемника ответственным и пообещал ему помогать.

«Мы с Сергеем Александровичем уже договорились, что я буду помогать передавать дела. Какие-то тонкие вопросы будем садиться и вместе раскладывать», — поделился он.

Куцак подал в отставку 7 апреля. Он объяснил свое решение личными обстоятельствами.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн признался, что пытался уговорить чиновника остаться на посту, однако у него ничего не вышло.

До этого стало известно об увольнении сразу нескольких заместителей Хинштейна, а также вызвавшей гнев курян главы Кореневского района Курской области Марины Дегтяревой.

ЖЗЛ
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