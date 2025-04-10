Назван новый мэр Курска

Исполняющим обязанности мэра Курска назначили Сергея Котлярова

Исполняющим обязанности мэра Курска назначили Сергея Котлярова. Такое решение приняли депутаты Курского городского собрания, сообщил председатель городского собрания Владимир Токарев, передает ТАСС.

Подавший в отставку мэр города Игорь Куцак назвал преемника ответственным и пообещал ему помогать.

«Мы с Сергеем Александровичем уже договорились, что я буду помогать передавать дела. Какие-то тонкие вопросы будем садиться и вместе раскладывать», — поделился он.

Куцак подал в отставку 7 апреля. Он объяснил свое решение личными обстоятельствами.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн признался, что пытался уговорить чиновника остаться на посту, однако у него ничего не вышло.

До этого стало известно об увольнении сразу нескольких заместителей Хинштейна, а также вызвавшей гнев курян главы Кореневского района Курской области Марины Дегтяревой.