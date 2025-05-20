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01:00, 20 мая 2025Мир

Канцлер Германии после разговора с Трампом пообещал продолжить усиление давления на Россию

Мерц: Европа продолжит оказывать помощь Украине и усилит давление на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заверил, что Европа продолжит оказывать помощь Украине и усилит давление на Россию для завершения конфликта.

«Европа и Америка здесь очень едины: мы будем тесно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции», — сказал Мерц.

Он уточнил, что договоренность об этом была достигнута с Трампом после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

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