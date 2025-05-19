В ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина и Трампа

Правительство ФРГ: Страны ЕС договорились ужесточить санкции против России

Страны Евросоюза договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, пишет Ura.ru.

По словам Корнелиуса, после разговора с Путиным Трамп провел консультации с другими политиками. Среди них — президент Украины Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

