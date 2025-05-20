Конфликт в поселке Культура закончился массовой дракой и сломанным носом полицейского

В поселке Культура жители устроили драку со стрельбой и сломали нос полицейскому

В поселке Культура в Нижегородской области произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в ночь на 18 мая трое мужчин и еще один житель поселка поссорились у бильярдной, началась драка. Вскоре к заведению подъехала машина Hyundai Elantra, водитель открыл стрельбу из травматического пистолета. Два выстрела были направлены в воздух, а один — в 39-летнего участника конфликта. Его госпитализировали. Стрелок и остальные участники драки скрылись на автомобиле.

Подозреваемые после произошедшего увидели 41-летнего мужчину, старшего инспектора ДПС. Он находился не при исполнении. Они подумали, что это один из участников драки, и избили его. В итоге полицейского госпитализировали с переломом носа.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки подростков в Махачкале.