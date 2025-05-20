Коррупцию в России охарактеризовали фразой «бери от жизни все»

Глава КС РФ Зорькин: Коррупция неистребима, человек везде ищет выгоду для себя

Коррупция — неистребимое явление, она присуща человеку, так как ему свойственно всегда извлекать выгоду для себя. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

По его словам, человеку свойственны низменные стремления на грани нравственного и юридического закона, к тому же наблюдается общее падение духовной культуры общества. Зорькин указал, что девизом потребительского общества является фраза «бери от жизни все», а честный труд с высоты нравственного пьедестала спустя тысячелетия перестал быть ценностью для современников.

Он отметил, что амбиции и жадность порождают коррупцию, которая стала для людей притягательной как форма быстрого обогащения.

16 мая сообщалось, что Курске суд арестовал двух чиновников — главу Выгорновского сельсовета Тимского района региона Сергея Гребенкина и начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Романа Якунина, подозреваемых во взятках.