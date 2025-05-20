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20:38, 20 мая 2025Мир

Медведев объяснил нежелание писать европейским лидерам

Медведев: не время писать письма европейским лидерам, как во времена монархии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Сейчас не время писать личные письма президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру или другим европейским лидерам, как это было во времена монархии. С таким заявлением выступил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

«Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни», — сказал он.

По словам Медведева, в начале XX века политики во многом писали друг другу письма, желая «по соображениям родственных связей получить какое-то решение международной проблемы».

Ранее Медведев заявил, что европейским странам стоит следом за США выйти из конфликта на Украине, после чего Россия быстро решит кризис.

Вот это да!
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