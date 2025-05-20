Медведев одной фразой ответил на вопрос о доверии к Трампу

Медведев ответил на вопрос о доверии к Трампу фразой из «17 мгновений весны»

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о доверии Москвы к президенту США Дональду Трампу фразой из фильма «Семнадцать мгновений весны». Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что никому из западных политиков нельзя верить, однако добрые отношения и диалог с другими странами необходимы. «В известном советском кинофильме "Семнадцать мгновений весны" персонаж, которого играл Леонид Броневой,— [Генрих] Мюллер — говорит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно"», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что Европе стоит следом за США выйти из конфликта на Украине, после чего Россия быстро решит кризис.