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20:24, 20 мая 2025Моя страна

«Милая банда» кабанят попала в объектив фотоловушки в Приморье

Самка кабана с детенышами попали в объектив фотоловушки в Приморье
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Самка кабана с детенышами попали в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

Авторы публикации назвали кабанят самой милой бандой. Отмечается, что они сильно отличаются окрасом от взрослых сородичей: шерсть юных кабанов покрыта белыми, черно-бурыми и желтыми полосами.

«Такой камуфляжный окрас помогает им сливаться с лесной подстилкой», — сказано в посте. Уточняется, что шерсть потемнеет, когда кабанятам исполнится 4-5 месяцев.

Ранее в заповеднике «Кедровая падь» показали кладку приморского углозуба. Икринки этой змеи напоминают космический объект.

Вот это да!
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