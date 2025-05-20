«Милая банда» кабанят попала в объектив фотоловушки в Приморье

Самка кабана с детенышами попали в объектив фотоловушки в Приморье

Самка кабана с детенышами попали в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

Авторы публикации назвали кабанят самой милой бандой. Отмечается, что они сильно отличаются окрасом от взрослых сородичей: шерсть юных кабанов покрыта белыми, черно-бурыми и желтыми полосами.

«Такой камуфляжный окрас помогает им сливаться с лесной подстилкой», — сказано в посте. Уточняется, что шерсть потемнеет, когда кабанятам исполнится 4-5 месяцев.

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