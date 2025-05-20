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13:42, 20 мая 2025Культура

Муцениеце запретила дочери улететь из России с Прилучным

Агата Муцениеце запретила Павлу Прилучному полететь в отпуск вместе с их дочерью
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, что его бывшая супруга, артистка Агата Муцениеце, запретила их общей дочери провести отпуск с отцом. Об этом юрист заявила в интервью порталу Woman.ru.

Сообщается, что Прилучный не взял на отдых в Таиланд семилетнюю дочь Мию, отравившись в отпуск вместе с сыном Тимофеем и своей новой супругой. «Мама не отпускает Мию к папе, хотя раньше она была у Павла чуть ли не каждые выходные. Дети хотят видеться, но она не позволяет», — заявила Даниелова.

По словам адвоката, Муцениеце перестала общаться с 12-летним сыном и дала мальчику разрешение на выезд за границу. «Участия в жизни Тимофея она не принимает. Мама не звонит, чтобы узнать, как дела», — добавила она.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально оформили развод в 2020 году. В браке, который длился десять лет, у них родились двое детей.

Ранее сообщалось, что сын Прилучного и Муцениеце отказался жить с матерью из-за ее выступлений в театре-кабаре. По информации СМИ, Тимофей подвергся буллингу в школе из-за видео с отрывками выступлений артистки.

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