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11:50, 20 мая 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появился сервис для защиты от мошенников

На «Госуслугах» заработал сервис «Жизненная ситуация» для защиты от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На портале «Госуслуги» появился сервис «Жизненная ситуация» для защиты от мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Сообщается, что сервис позволяет проверить кредитную историю, оформить самозапрет на выдачу кредитов, определить количество оформленных на человека сим-карт и пожаловаться на потенциально вредоносный ресурс. «Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте», — добавил Григоренко.

Отмечается, что этот сервис предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенничеством, так и для тех, кто хочет себя обезопасить.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды. Злоумышленники отправляют письма с ссылками, якобы ведущими на сайт с графиком отключения горячего водоснабжения. В действительности же ссылка перенаправляет на фишинговый сайт, крадущий данные.

Вот это да!
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