Украинский генерал Романенко сообщил о тяжелом положении ВСУ на ряде направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелом положении на ряде направлений фронта. Такое признание сделал украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«К сожалению, [положение] тяжелое. Это направление и новопавловское в сторону Днепропетровской области, (...) это Сумская область», — уточнил он.

Как указал Романенко, «упорные бои» ведутся за два населенных пункта в Сумской области. Он также рассказал о «тяжелейших боях» близ Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области. Помимо этого, Романенко признал, что украинским войскам не хватает военной помощи.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что командование ВСУ относится к военным как к скоту. По ее словам, офицеры игнорируют жалобы и отправляют их авторов в наиболее опасные места, «откуда не возвращаются».