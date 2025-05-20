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13:10, 20 мая 2025Бывший СССР

На Украине заметили пропажу миллионов молодых людей

ТАСС: Численность молодежи на Украине сократилась на два миллиона человек
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Численность молодежи на Украине с 2022 по 2024 год сократилась на 2,3 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные проекта правительственной концепции государственной целевой социальной программы «Молодежь Украины: поколение стойкости — 2030».

Как указали авторы проекта, по данным Государственной службы статистики республики, 1 января 2022 года в стране насчитывалось 9,9 миллиона молодых людей, или 24 процента от населения страны. Однако уже в 2024 году институт демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины оценил численность молодежи в 7,6 миллиона человек.

При этом, за 2024 год почти на треть выросла доля молодых украинцев, уехавших за границу и категорически отказывающихся возвращаться домой.

«Потеря связи (…) с молодежью за пределами Украины без надлежащей интеграции грозит формированием поколения, которое не идентифицирует себя как часть украинского общества», — подчеркивается в тексте проекта.

Ранее стало известно, что украинские полицейские начали задерживать мужчин младше призывного возраста и угрожать им, чтобы они добровольно подписали контракт с Вооруженными силами страны. По словам представителей пророссийского подполья, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) притворялись наркоторговцами и предлагали молодым людям заработок, после чего задерживали их вместе с полицией.

Вот это да!
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