Набиуллина оценила возможность использования ИИ при решениях по ключевой ставке

Набиуллина: Возможности ИИ при решении по ключевой ставке ограничены

Возможности искусственного интеллекта (ИИ) в макроэкономическом анализе, в том числе в вопросах ключевой ставки, ограничены, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Как следует из слов главы Центробанка (ЦБ), ИИ учится на старых данных, и в условиях структурной трансформации этого бывает недостаточно.

Оценивая перспективы применения инструмента при решении по ставке, Набиуллина отметила, что в ЦБ стараются использовать возможности искусственного интеллекта. «Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании», — сказала она.

Накануне, комментируя актуальные данные по экономике страны, глава Минфина РФ Антон Силуанов указал на большое поле возможностей для принятия решений по поводу ключевой ставки. «Очередное заседание будет в следующем месяце. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор», — сказал министр.