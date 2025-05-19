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17:34, 19 мая 2025Экономика

Силуанов рассказал о больших возможностях ЦБ для решения по ключевой ставке

Силуанов заявил о большом поле возможностей для решения ЦБ по ДКП в июне
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Банк России имеет большое поле возможностей для принятия решений по денежно-кредитной политике (ДКП). Соответствующее заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова по поводу актуальных данных по экономике страны приводит РИА Новости.

Как указал министр, такие возможности у Центрального банка (ЦБ) есть в контексте того, что темпы кредитования в РФ снижаются, а также происходит охлаждение динамики экономического роста. «Очередное заседание будет в следующем месяце. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор», — сказал Силуанов 19 мая.

Росстат на прошлой неделе сообщил, что российский ВВП в первом квартале 2025 года, по предварительной оценке, вырос на 1,4 процента в годовом выражении. Ранее в Минэкономразвития оценили его увеличение в январе-марте в 1,7 процента.

Также несколько дней назад президент РФ назвал мягкую посадку экономики условием снижения ключевой ставки, которая с октября 2024 года держится на уровне 21 процента. О том, что экономика России идет именно по такой траектории без резких колебаний, говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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